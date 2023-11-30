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Последствия снегопада в Беларуси: в 45 населенных пунктах было нарушено электроснабжение
Последствия снегопада устраняют в Беларуси. Несмотря на продолжительную метель, энергосистема работает в штатном режиме.
За 29 ноября электроснабжение было нарушено в 45 населенных пунктах, на 221 трансформаторной подстанции, 10 фермах и четырех котельных. Для устранения нарушений было задействовано 22 аварийные бригады и 25 единиц техники.
Восстановительные работы продолжаются в 10 населенных пунктах.
30 ноября по всей стране продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Ожидается снег, по северо-востоку - сильный. Коммунальные службы, спасатели и милиция работают в круглосуточном режиме. На дорогах много аварий. ГАИ рекомендует воздержаться от езды на автомобиле. Пешеходов призывают к внимательности. Возросло количество гололедных травм.
Непогода не нарушила работу Национального аэропорта. Самолеты летают по расписанию.
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