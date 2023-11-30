Последствия снегопада в Беларуси: в 45 населенных пунктах было нарушено электроснабжение

Последствия снегопада устраняют в Беларуси. Несмотря на продолжительную метель, энергосистема работает в штатном режиме.

За 29 ноября электроснабжение было нарушено в 45 населенных пунктах, на 221 трансформаторной подстанции, 10 фермах и четырех котельных. Для устранения нарушений было задействовано 22 аварийные бригады и 25 единиц техники.

30 ноября по всей стране продолжает действовать оранжевый уровень опасности. Ожидается снег, по северо-востоку - сильный. Коммунальные службы, спасатели и милиция работают в круглосуточном режиме. На дорогах много аварий. ГАИ рекомендует воздержаться от езды на автомобиле. Пешеходов призывают к внимательности. Возросло количество гололедных травм.