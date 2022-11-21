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Последствия снегопада в Могилеве

Последствия снегопада в Могилеве

Могилев от последствий первого крупного снегопада в выходные расчищали более 100 единиц техники. Об этом БелТА рассказал заместитель генерального директора по благоустройству МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Денис Койда.

"В прошедшие выходные в Могилеве был объявлен оранжевый уровень опасности из-за обильного снегопада. В эти дни на уборке снега было задействовано около 100 единиц техники. К работам привлекалась специализированная техника ЖКХ и организаций некоммунальной формы собственности, - рассказал он. - Работы велись не только по уборке снега, но и обработке транспортных артерий и путепроводов противогололедными реагентами".


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Службы ЖКХ сегодня продолжают убирать снег. "Ситуация находится на постоянном контроле. Техника приступает к работам по мере необходимости", - добавил Денис Койда.

В этом году коммунальные службы города планируют заготовить около 20 тыс. тонн пескосоляной смеси для обработки дорог зимой.

Фото:БелТА

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