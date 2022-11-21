Последствия снегопада в Могилеве

Могилев от последствий первого крупного снегопада в выходные расчищали более 100 единиц техники. Об этом БелТА рассказал заместитель генерального директора по благоустройству МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Денис Койда.

"В прошедшие выходные в Могилеве был объявлен оранжевый уровень опасности из-за обильного снегопада. В эти дни на уборке снега было задействовано около 100 единиц техники. К работам привлекалась специализированная техника ЖКХ и организаций некоммунальной формы собственности, - рассказал он. - Работы велись не только по уборке снега, но и обработке транспортных артерий и путепроводов противогололедными реагентами".