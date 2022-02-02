Последствия урагана устраняют в Могилевской области

По площади мы уже отработали 30 % участков. Безусловно, то, что главой государства поставлена задача, пока позволяют погодные условия, мы всю древесину вырежем и вывезем на склады. А далее уже непосредственно на цеха, на пеллетные заводы и обеспечим ее полную переработку. Мы уже не первый раз сталкиваемся с проблемой ветровалов и буреломов, уже наработана определенная практика оперативного устранения последствий.

Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси