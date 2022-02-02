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Последствия урагана устраняют в Могилевской области

Оперативно устранить последствия урагана, который прошелся в январе по стране. По предварительным данным Минлесхоза, в нашей стране в результате стихии пострадало свыше 15 тысяч гектаров леса. В том числе в Могилевской области повреждено каждое третье дерево. Как сообщили в ведомстве, последствия устранят до начала апреля.

По площади мы уже отработали 30 % участков. Безусловно, то, что главой государства поставлена задача, пока позволяют погодные условия, мы всю древесину вырежем и вывезем на склады. А далее уже непосредственно на цеха, на пеллетные заводы и обеспечим ее полную переработку. Мы уже не первый раз сталкиваемся с проблемой ветровалов и буреломов, уже наработана определенная практика оперативного устранения последствий.
Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси

Увеличились и объемы переработки древесины. На Быховском производственном участке лесхоза они достигают тысячи кубометров. Задачу оперативно разработать ветровально-буреломные участки поставил Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

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