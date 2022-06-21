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Последствия ураганного ветра ликвидируют в лесах Минской области

Ураганный ветер прошел по нескольким лесным хозяйствам региона. Наиболее пострадали Столбцовский, Копыльский, Пуховичский лесхозы.

Сейчас задача - разобрать буреломы и по-хозяйски переработать древесину. Только на территории Столбцовского лесхоза ежедневно работают свыше 70 человек. Для оптимизации процесса используют современную лесозаготовительную технику. Илья Цветков наблюдал за процессом.

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