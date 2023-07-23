Последствия вчерашнего урагана ликвидируют в Минском районе

В пострадавшем от урагана районе сегодня побывала съемочная группа АТН. Репортаж Ларисы Гулякевич.

Последствия стихии, которая бушевала накануне. Здесь, на пляжной территории Заславского водохранилища, пострадали не только пляжный инвентарь, десятки перевернутых и сломанных деревянных и металлических построек. Сотни, тысячи деревьев буквально выкорчеваны с корнем.

Все началось вчера около восьми вечера. Смерч страшной силы, который появился над Ждановичами и дошел до Минского моря, всего за несколько минут сломал сотни деревьев, словно спички, а многовековые дубы и березы вырвал с корнем. Очевидцам удалось заснять один из смерчей.

Дорога Качино-Приморье с 0 по 3 км - сплошные завалы. Это произошло около 10 часов вечера22 июля. На проезжую часть упало несколько сотен, а, возможно, и тысяч деревьев. Вчера вечером часть проезжай части была освобождена силами МЧС. А сегодня две бригады и два трактора производят расчистку проезжей части и обочины от поваленных деревьев.

Жертвы непогоды