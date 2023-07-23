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Последствия вчерашнего урагана ликвидируют в Минском районе
В пострадавшем от урагана районе сегодня побывала съемочная группа АТН. Репортаж Ларисы Гулякевич.
Последствия стихии, которая бушевала накануне. Здесь, на пляжной территории Заславского водохранилища, пострадали не только пляжный инвентарь, десятки перевернутых и сломанных деревянных и металлических построек. Сотни, тысячи деревьев буквально выкорчеваны с корнем.
Все началось вчера около восьми вечера. Смерч страшной силы, который появился над Ждановичами и дошел до Минского моря, всего за несколько минут сломал сотни деревьев, словно спички, а многовековые дубы и березы вырвал с корнем. Очевидцам удалось заснять один из смерчей.
Дорога Качино-Приморье с 0 по 3 км - сплошные завалы. Это произошло около 10 часов вечера22 июля. На проезжую часть упало несколько сотен, а, возможно, и тысяч деревьев. Вчера вечером часть проезжай части была освобождена силами МЧС. А сегодня две бригады и два трактора производят расчистку проезжей части и обочины от поваленных деревьев.
Жертвы непогоды
К сожалению, непогода привела к жертвам. Вырванное ветром дерево ударило жительницу столицы. Минский райотдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины и условия, которые повлекли за собой столь трагические последствия.
Как стало известно, компания отдыхающих приехала на пляж отметить день рождения одного из друзей. Они разбили кемпинг в специально отведенном для этого месте. Через какое-то время погода резко ухудшилась. Деревом придавило 19-летнюю минчанку. От полученных травм она скончалась на месте.
Также пострадали два человека - 24-летняя девушка и 25-летний парень из Минска. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Шесть домов деревни Заречье - 1 остались без электричества. Проезжая часть дороги будет расчищена от деревьев уже к концу дня.
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