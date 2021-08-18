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Последствия вчерашней непогоды в Беларуси устранены

Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Накануне по стране прошел мощный грозовой фронт. На севере стихия затронула Чашникский, Городокский, Витебский, Бешенковичский районы, а также областной центр. Повреждены кровли двух десятков многоэтажных и частных жилых домов, сельхозобъекты и автомобили. Мощный ветер с корнем вырывал деревья - зафиксировано 160 падений. Без электричества остались полтысячи населенных пунктов. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Работниками МЧС все работы, которые на них возлагались, проведены. Работники МЧС убирали деревья с проезжих частей автомобильных дорог, а также устанавливали мачты освещения. Одно дерево в городе Новолукомле упало на женщину, она была госпитализирована в больницу. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, она была благополучно отпущена домой.

Оперативно устранены последствия урагана и в Минске.

Накануне в столице выпало от 10 до 20 миллиметров осадков


Порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Была частично подтоплена проезжая часть. 49 раз спасатели выезжали на устранение упавших деревьев, также демонтировали аварийные листы кровли жилого дома.

На завтра синоптики прогнозируют желтый уровень опасности. Порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. Такая неустойчивая погода сохранится до конца текущей недели. Пройдут кратковременные дожди, местами - грозы.


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