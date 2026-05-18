3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
"Последуют очередные вбросы" - экс-депутат Верховной рады о коррупционном скандале в Украине
Коррупционные скандалы внутри украинской власти выходят в публичную плоскость. Эксперты не исключают, что серия компромата, утечек и информационных атак может быть частью масштабного давления на команду Зеленского с целью повлиять на кадровые решения и расстановку сил в Киеве.
Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "Это только начало этой истории с Ермаком. Я думаю, что за этим всем последуют очередные вбросы аудио-, видеозаписей, в том числе и касающиеся Министерства обороны. И дозированный вброс этой информации, я имею в виду пленки и все остальное, говорит о том, что те, кто стоит за всем этим конфликтом, пытаются манипулировать общественным мнением, используя имеющиеся у них компрометирующие материалы для решения определенных политических задач. Условно говоря, давление на Зеленского с целью принятия необходимых для них политических решений, в том числе и в вопросах кадровой политики".