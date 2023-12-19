3.67 BYN
Посмотрели, как в этом году украсили ель возле железнодорожного вокзала в Минске
Сказочные елочки и антуражные декорации украшают столичные улицы. Отделанная, изысканная сосна встречает жителей и гостей города у железнодорожного вокзала. Здесь праздничную елку одели в серебристые, золотые, синие шары и снежинки. А сияния ей добавляет светодиодное платье.
Рядом - волшебный "бэнд" - фигурки снеговиков с музыкальными инструментами. Новогодняя "история" оформлена и внутри вокзала - в центре фотозоны снежный домик, мини-елочки и струящийся дождик.