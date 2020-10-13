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Посмотреть на питона, покормить игуану или вырастить черную кукурузу. Кружки по интересам - для юных экологов

Посмотреть на питона, покормить игуану или вырастить черную кукурузу. Это и многое другое могут попробовать школьники в Республиканском центре экологии и краеведения во внеурочное время. Для учеников 1-9 классов действуют 14 бесплатных объединения разной направленности. Из новинок - школа "Юных экологов", "Любители природы" и "Юный синоптик". Наблюдениями за изменением погоды маленькие синоптики делятся с Республиканским гидрометцентром.

Объединения по интересам направлены на изучение и сохранение биологического разнообразия, решение локальных и региональных экологических проблем. На занятиях "Генетика и селекция" старшеклассники ведут активную научную и исследовательскую деятельность. Их проекты занимают высокие места на международных конкурсах и олимпиадах, становятся идеями для стартапов.


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Стать поближе к природы могут и самые маленькие посетители центра. Для их действует объединение "В мире животных". На занятиях дети могут поближе познакомиться не только с фауной Беларуси, но и с животными других стран. Школьники смело кормят агаму, шиншилл и африканского белобрюхого ежа.

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