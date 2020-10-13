Посмотреть на питона, покормить игуану или вырастить черную кукурузу. Кружки по интересам - для юных экологов

Посмотреть на питона, покормить игуану или вырастить черную кукурузу. Это и многое другое могут попробовать школьники в Республиканском центре экологии и краеведения во внеурочное время. Для учеников 1-9 классов действуют 14 бесплатных объединения разной направленности. Из новинок - школа "Юных экологов", "Любители природы" и "Юный синоптик". Наблюдениями за изменением погоды маленькие синоптики делятся с Республиканским гидрометцентром.

Объединения по интересам направлены на изучение и сохранение биологического разнообразия, решение локальных и региональных экологических проблем. На занятиях "Генетика и селекция" старшеклассники ведут активную научную и исследовательскую деятельность. Их проекты занимают высокие места на международных конкурсах и олимпиадах, становятся идеями для стартапов.





