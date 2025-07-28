Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет с 1 августа вырастут на 8,2 %

В Беларуси с 1 августа увеличатся на 8,2 % пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.

Итак, пособие на первого ребенка составит почти 932 белорусских рубля. Его размер увеличат более чем на 70 рублей. Пособие на второго ребенка и последующих детей вырастет на 80,5 рублей и с 1 августа составит 1065 рублей.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом со следующего месяца увеличится на 90 рублей и приблизится вплотную к 1,2 тыс.