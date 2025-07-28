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Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет с 1 августа вырастут на 8,2 %
Автор:Редакция news.by
Пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет с 1 августа вырастут на 8,2 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8df8ca60-89b7-4160-ac5c-d729c9f33ff6/conversions/89a10441-e449-4968-98d5-e8af7d29a1dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси с 1 августа увеличатся на 8,2 % пособия по уходу за детьми в возрасте до 3 лет.
Итак, пособие на первого ребенка составит почти 932 белорусских рубля. Его размер увеличат более чем на 70 рублей. Пособие на второго ребенка и последующих детей вырастет на 80,5 рублей и с 1 августа составит 1065 рублей.
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом со следующего месяца увеличится на 90 рублей и приблизится вплотную к 1,2 тыс.
Это второе повышение пособий за год, в следующий раз их размер пересмотрят 1 февраля.