Пособия на детей до трех лет увеличат в Беларуси с 1 августа

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа. Выплата на первого ребенка составит 556 рублей, на второго и последующих детей - 635, на ребенка-инвалида - 714 рублей.

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитывают в республике два раза в год: 1 февраля и 1 августа. В 2022-м на выплату пособия запланировано 1 миллиард 700 миллионов рублей.