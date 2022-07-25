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Пособия на детей до трех лет увеличат в Беларуси с 1 августа
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа. Выплата на первого ребенка составит 556 рублей, на второго и последующих детей - 635, на ребенка-инвалида - 714 рублей.
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитывают в республике два раза в год: 1 февраля и 1 августа. В 2022-м на выплату пособия запланировано 1 миллиард 700 миллионов рублей.
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