Пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут с 1 августа

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются с 1 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



С 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка - Br777,81, на второго и последующих детей - Br888,92, на ребенка-инвалида - Br1000,04. Размеры пособия выросли на 7,3%.



Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка - 35% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на второго и последующих детей - 40% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45% среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.