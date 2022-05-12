Пособники нацистов из украинской сотни пытались скрыть свое прошлое за боевыми наградами

Украинская сотня - нацистское подразделение, созданное в лагере для военнопленных, Шталаг-337. Абвер - из числа военнопленных, украинцев по национальности - создал своеобразный батальон, который должен был заниматься охраной лагеря.

Но они избивали, убивали, травили в душегубках. На их счету тысячи смертей. Украинцы убивали в том числе и украинцев, которые не согласились на сотрудничество с нацистами.

А во второй половине 1943-го года стали заметать следы своих преступлений. Места массовых захоронений ровняли с землей, а затем там высаживали деревья. Создавали единичные захоронения, в которых хоронили военнопленных, погибших осенью 1943-го.

Летом 1943-го после коренного перелома в Великой Отечественной войне десять человек из 13 ушли в партизаны. Сразу несколько - в отряд имени Суворова партизанской бригады "Советская Белоруссия", которая действовала в Коссовском, Ружанском, Дрогичинском районах.

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"Без срока давности. Украинская сотня" здесь

Основная проверка в партизанских формированиях - это проверка боем. Участие в подрыве немецких эшелонов, разгроме гарнизонов. Они даже имеют награды. Например, Григорий Чернобай награжден орденом Славы III степени и двумя медалями "За отвагу". Его однофамилец Нестор Чернобай был ранен под Кенигсбергом, после ранения остался инвалидом, также награжден орденом Славы III степени.

В декабре 1967-го тираны из украинской сотни сидели на скамье подсудимых. Они не думали, что спустя четверть века им придется встретиться вновь, смотреть в глаза тем людям, которых они едва не лишили жизни.

Многие из тех, кто сидел на скамье подсудимых, считались заслуженными людьми. Сергей Гаевой был бухгалтером Борзянской районной газеты "Коммунистический труд". Григорий Коваленко - отец восьмерых детей. Его старший сын на момент ареста отца был офицером Советской армии.

За зверства, которые так тщательно старались скрыть, отвечать все же пришлось. Дело украинской сотни в процессуальной практике Советского Союза исключительное. Высшая мера, к которой были приговорены семеро обвиняемых, не была приведена в исполнение. Осужденные подавали кассационную жалобу и прошение о помиловании. Высшую меру заменили на 15 лет лишения свободы. Им сохранили жизнь. За преступления, по которым нет срока давности, преступники ответили длительными сроками наказания.