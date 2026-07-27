Посол Беларуси назвал ключевые проекты сотрудничества с Зимбабве

В Минске стартовал ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны. Неделя станет для более чем 50 дипломатов временем интенсивной работы.

В программе - деловые встречи с представителями руководства Евразийской экономической комиссии, БелТПП, а также с руководителями ключевых госорганизаций.

Юрий Николайчик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:

"У Беларуси и Зимбабве отношения стратегического партнерства. Наши страны не имеют разногласий по ключевым вопросам многосторонней повестки дня. Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Ключевые проекты реализуются в сферах механизации сельского хозяйства, образования. Мы готовим кадры для зимбабвийской экономики по различным специальностям - техническим, медицинским".

Белорусские дипломаты примут участие в конкурсе "Лучший экспортер 2025 года". По итогам семинара на совещании министра с руководителями загранучреждений будут подведены итоги работы диппредставительств, включая эффективность внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив, взаимодействие с партнерами и вклад в продвижение экспорта.