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Посол Беларуси Романовский вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Посол Беларуси Романовский вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии и в Сингапуре по совместительству Роман Романовский вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства иностранных дел Беларуси.

"В ходе беседы посла с президентом Сингапура была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных белорусско-сингапурских отношений в различных областях, включая сотрудничество в сфере продовольственной безопасности", - проинформировали в МИД.

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