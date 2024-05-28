Посол Беларуси Романовский вручил верительные грамоты президенту Сингапура

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии и в Сингапуре по совместительству Роман Романовский вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства иностранных дел Беларуси.



