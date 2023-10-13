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Посол Беларуси в Израиле: Большое число обращений белорусских граждан поступает по возможности выезда в Беларусь

На Ближнем Востоке фиксируется эскалация конфликта. И здесь воинствующий веками Запад опять не смог скрыть свою кровавую сущность. В Пентагоне заявили о готовности разместить дополнительные корабли вблизи Израиля. Два корабля ВМС направит в регион и Британия.

Израиль готовит операцию в секторе Газа

Боевое крыло палестинской организации ХАМАС нанесло ракетный удар по штабу северного военного округа Израиля. Как подчеркнули в ХАМАС, это ответ на "перемещение населения". Ранее президент Палестины Аббас выступил против призыва Тель-Авива по эвакуации жителей Газы. Напомним, Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о подготовке атаки и необходимости эвакуации более миллиона палестинцев в течение суток на юг сектора. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто находится на их объектах. Сегодня также был зафиксирован обстрел Израиля со стороны Ливана. Здесь в ответ открыли огонь израильские танки и артиллерия.

Смертоносная эскалация

Число жертв конфликта с обеих сторон приближается к трем тысячам. Не менее десяти тысяч ранены. Погибли при трагических обстоятельствах в Израиле и трое выходцев из Беларуси. Это накануне сообщили в посольстве нашей страны. Еще один белорус пропал без вести. В связи с чрезвычайной ситуацией в Израиле посольство продолжает активно работать по обеспечению интересов белорусских граждан как на территории Израиля, так и в Секторе Газа. За последние дни по телефону экстренной связи к нашим дипломатам обратилось более 500 человек.

В контексте Газы мы находимся в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами, с посольством Беларуси в Египте, со всеми иными заинтересованными в организации вывоза белорусских семей из Газы. Уточняются списки, решаются иные технические проблемы. В контексте Израиля мы ведем учет всех обращений, аккумулируем контактные данные наших граждан, выдаем свидетельство на возвращение, решаем иные технические вопросы. Особенно большое число обращений белорусских граждан поступает по возможности выезда в Беларусь или по иным направлениям. Мы предоставляем всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию об открытых направлениях, об авиакомпаниях, которые продолжают вылеты, и прочих возможностях, в частности, о работе наземных переходов в направление Иордании и Египта. Те граждане, у которых белорусский паспорт просрочен либо отсутствует, например, родившиеся в Израиле дети, могут обращаться к нам за получением документов на возвращение в Республику Беларусь. Во взаимодействии с силовыми ведомствами Израиля и общественности мы также отслеживаем любую доступную информацию о белорусских гражданах, которые могли погибнуть или пострадать за время чрезвычайного положения в Израиле.
Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Израиле

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