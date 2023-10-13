Посол Беларуси в Израиле: Большое число обращений белорусских граждан поступает по возможности выезда в Беларусь

В контексте Газы мы находимся в плотном взаимодействии с нашими российскими коллегами, с посольством Беларуси в Египте, со всеми иными заинтересованными в организации вывоза белорусских семей из Газы. Уточняются списки, решаются иные технические проблемы. В контексте Израиля мы ведем учет всех обращений, аккумулируем контактные данные наших граждан, выдаем свидетельство на возвращение, решаем иные технические вопросы. Особенно большое число обращений белорусских граждан поступает по возможности выезда в Беларусь или по иным направлениям. Мы предоставляем всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию об открытых направлениях, об авиакомпаниях, которые продолжают вылеты, и прочих возможностях, в частности, о работе наземных переходов в направление Иордании и Египта. Те граждане, у которых белорусский паспорт просрочен либо отсутствует, например, родившиеся в Израиле дети, могут обращаться к нам за получением документов на возвращение в Республику Беларусь. Во взаимодействии с силовыми ведомствами Израиля и общественности мы также отслеживаем любую доступную информацию о белорусских гражданах, которые могли погибнуть или пострадать за время чрезвычайного положения в Израиле.

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Израиле