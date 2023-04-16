Посол Беларуси в Венгрии: Наши страны на стороне мира

Рано или поздно голос мира будет становиться все сильнее и сильнее. И, конечно, наше общее желание - как можно скорее остановить острую фазу этого конфликта. Надо решать вопросы за столом переговоров как бы тяжело это ни было. И вы знаете, как эмоционально, как искренне относится к этому Президент Беларуси. Так что, я бы сказал, и Венгрия, и Беларусь на стороне мира.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии