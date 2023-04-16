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Посол Беларуси в Венгрии: Наши страны на стороне мира

Посол Беларуси в Венгрии: Наши страны на стороне мира

Венгрия и Беларусь на стороне мира. Об этом заявил посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир".

Во многом взгляды на ситуацию в Украине у Беларуси и Венгрии совпадают, говорит дипломат. "Вы заметили, оба министра иностранных дел сказали, что наши страны на стороне мира. И этот голос будет становиться все сильнее и сильнее, - считает посол. - Потому что на самом деле гибнут люди, наносится ущерб не только соседним странам, но и всему европейскому континенту. Это явно противоречит интересам большинства людей".

Рано или поздно голос мира будет становиться все сильнее и сильнее. И, конечно, наше общее желание - как можно скорее остановить острую фазу этого конфликта. Надо решать вопросы за столом переговоров как бы тяжело это ни было. И вы знаете, как эмоционально, как искренне относится к этому Президент Беларуси. Так что, я бы сказал, и Венгрия, и Беларусь на стороне мира.
Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии

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