Посол Беларуси вручил верительные грамоты Королю Бахрейна

Минск продолжает деятельность по укреплению международного сотрудничества. Посол Беларуси в Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн Андрей Лученок вручил верительные грамоты Королю Бахрейна. Торжественная церемония состоялась в городе Манама. Дипломат подтвердил готовность Беларуси развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Королевством Бахрейн.

Дипломатические отношения между странами установлены 1 июля 1996 года. Беларусь и Бахрейн заключили ряд соглашений о торговом и экономическом сотрудничестве, о взаимной защите инвестиций, об избегании двойного налогообложения, о воздушном сообщении. Также страны успешно взаимодействуют по вопросу поддержки кандидатур в состав выборных органов ООН.