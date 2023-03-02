Посол Болгарии в Беларуси: Между нашими народами существуют тесные исторические и эмоциональные связи

Между народами Беларуси и Болгарии существуют тесные исторические и эмоциональные связи. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев, выступая 2 марта на торжественном мероприятии по случаю национального праздника - 145-летия освобождения Болгарии, передает корреспондент БелТА.

Дипломат в своем выступлении рассказал об истории праздника: "3 марта 1878 года Сан-Стефанский мирный договор начал процесс восстановления болгарской государственности. Эта дата знаменует окончание очередной кровопролитной войны в Европе. Значительный вклад внесли тысячи белорусских воинов-участников".

Посол подчеркнул, что спустя полтора века болгарский народ обеспокоен тем, что происходит в мире, различного рода конфликтами и катаклизмами.

"Мир был потрясен разрушительными землетрясениями, вызвавшими массовые разрушения в соседней Турции, и жертвами среди дружественного турецкого народа, а также и в других близких нам государствах", - сказал Георги Василев.

"Сегодня, через 145 лет после освобождения, Болгария - современное, демократическое государство. В своей внешней политике Болгария делает четкий акцент на достижение мира, основанного на безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности государств в соответствии с принципами и нормами международного права и обязанностями", - продолжил он.

Дипломат с сожалением констатировал: "Несмотря на тесные исторические и эмоциональные связи между народами Болгарии и Беларуси, отношения на государственном и правительственном уровне практически близки к так называемой точке замерзания. Эти обстоятельства, условия, исторический момент, через который мы все проходим, не навевают праздничного настроения".

Георги Василев коснулся исторической составляющей дружбы народов двух стран и отметил: "Наш долг - чтить память всех погибших, кто способствовал нашей независимости, и работать так, чтобы наши действия были более конструктивными, мудрее и взвешеннее, чтобы каждый строил и жил в своем доме, в своем свободном, суверенном, независимом и демократическом государстве, которое находится в согласии со своими соседями".