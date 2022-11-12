Посол Бразилии в Беларуси рассказал, чем похожи белорусы и бразильцы

Несмотря на географическую удаленность и вопреки санкционной политике Запада, торгово-экономические отношения Беларуси и Бразилии продолжают демонстрировать устойчивый характер. Внешнее давление лишь укрепило дух нашего сотрудничества. Минск и Бразилиа - в этом году отмечают 30-летний юбилей установления дипломатических отношений.

О том, в каких направлениях развиваются связи и на чем основан каркас двусторонних отношений, в интервью "Панораме" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси.

Яна Менделева, корреспондент:Здравствуйте! Господин посол, Вы не так давно приехали в нашу страну. Какие первые впечатления о Беларуси? Как Вы думаете, есть ли у белорусского и бразильского народов общие черты?

Общие черты белорусского и бразильского народов

Беларусь - Бразилия: точки соприкосновения

Безвизовый режим

Двусторонние отношения Бразилии и Беларуси находятся на высоком уровне, что выражается в отсутствии краткосрочной туристической визы между нашими странами. В рамках укрепления двусторонних отношений развитие туризма является одной из первоочередных задач.

Проблема в том, что путешествие в Бразилию стоит очень дорого из-за ограничений. На наш взгляд, эти санкции являются абсолютно дестабилизирующими и несправедливыми. Эти односторонние санкции затрагивают страны по всему миру.

Сотрудничество в условиях внешнего давления

Эти санкции затрудняют укрепление ожидаемых связей между нашими странами. Мы не должны забывать, что между странами находятся люди, предприятия, которые зависят от нашей деятельности и которые были глубоко затронуты введенными ограничениями. Поэтому Бразилия прилагает значительные усилия к тому, чтобы санкции были сняты, и чтобы народы наших стран не были ими затронуты.

Минск - Бразилия: взгляд в будущее