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Посол Бразилии в Беларуси рассказал, чем похожи белорусы и бразильцы
Несмотря на географическую удаленность и вопреки санкционной политике Запада, торгово-экономические отношения Беларуси и Бразилии продолжают демонстрировать устойчивый характер. Внешнее давление лишь укрепило дух нашего сотрудничества. Минск и Бразилиа - в этом году отмечают 30-летний юбилей установления дипломатических отношений.
О том, в каких направлениях развиваются связи и на чем основан каркас двусторонних отношений, в интервью "Панораме" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси.
Яна Менделева, корреспондент:Здравствуйте! Господин посол, Вы не так давно приехали в нашу страну. Какие первые впечатления о Беларуси? Как Вы думаете, есть ли у белорусского и бразильского народов общие черты?
Общие черты белорусского и бразильского народов
Беларусь - Бразилия: точки соприкосновения
Безвизовый режим
Двусторонние отношения Бразилии и Беларуси находятся на высоком уровне, что выражается в отсутствии краткосрочной туристической визы между нашими странами. В рамках укрепления двусторонних отношений развитие туризма является одной из первоочередных задач.
Проблема в том, что путешествие в Бразилию стоит очень дорого из-за ограничений. На наш взгляд, эти санкции являются абсолютно дестабилизирующими и несправедливыми. Эти односторонние санкции затрагивают страны по всему миру.
Сотрудничество в условиях внешнего давления
Эти санкции затрудняют укрепление ожидаемых связей между нашими странами. Мы не должны забывать, что между странами находятся люди, предприятия, которые зависят от нашей деятельности и которые были глубоко затронуты введенными ограничениями. Поэтому Бразилия прилагает значительные усилия к тому, чтобы санкции были сняты, и чтобы народы наших стран не были ими затронуты.
Минск - Бразилия: взгляд в будущее
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