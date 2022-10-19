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Посол Бразилии в Беларуси: У бразильского и белорусского народов много общего

У бразильского и белорусского народов много общего. И культура - это тот элемент, который нас объединяет. Таким мнением поделился посол Бразилии в Беларуси на кинопоказе в рамках фестиваля латиноамериканской культуры.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл отметил: сотрудничество между Минском и Бразилиа должно и будет развиваться во всех возможных сферах в противовес западных санкциям.

Бразилия осуждает все виды санкций, которые являются однобокими и мешают развитию сотрудничества. Цель Бразилии - расширить торговлю с Беларусью, чтобы она была разнообразной, разносторонней и взаимовыгодной. Традиционно Беларусь и Бразилия имеют две основные точки для более тесного взаимодействия. Это сфера калийных удобрений, а также сфера авиационной промышленности. Наша главная цель - расширить и развить сотрудничество в этих и других направлениях.
Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси

Бразильский дипломат также подчеркнул стремление увеличить объемы товарооборота между двумя странами.

Фото:pixabay.com

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