Посол Бразилии в Беларуси: У бразильского и белорусского народов много общего

Бразилия осуждает все виды санкций, которые являются однобокими и мешают развитию сотрудничества. Цель Бразилии - расширить торговлю с Беларусью, чтобы она была разнообразной, разносторонней и взаимовыгодной. Традиционно Беларусь и Бразилия имеют две основные точки для более тесного взаимодействия. Это сфера калийных удобрений, а также сфера авиационной промышленности. Наша главная цель - расширить и развить сотрудничество в этих и других направлениях.

Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси