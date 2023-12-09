Посол Экваториальной Гвинеи: Белорусские продовольственные продукты очень качественные

Беларусь за цивилизованное и взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей. Что стороны могут предложить друг другу? И в каких сферах особенно ждут помощи от наших специалистов? Об этом Илона Волынец спросила Чрезвычайного и Полномочного Посла Экваториальной Гвинеи в России и по совместительству в БеларусиЛусиано Нкого Ндонг Айекаба.

Белорусские продовольственные продукты очень качественные, особенно молочная продукция, говорит дипломат.

Экваториальной Гвинее нужны технологии, которыми обладает Беларусь, считаетЛусиано Нкого Ндонг Айекаба. Африканской страненадо развивать многие сферы сельского хозяйства, например, рыболовство. Также надо готовить кадры, а Беларусь имеет большой опыт в сфере образования. "Как дружественная страна, мы обращаемся за помощью", - говорит посол.

По словам Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, африканская сельскохозяйственная сфера еще не имеет опыта в использовании сельскохозяйственной техники. "Нам надо, чтобы вы нас научили, как использовать удобрения, как использовать тракторы. Хорошие тракторы, но мы не знаем, как их использовать", - констатирует он.