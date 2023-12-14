Посол Казахстана: Беларусь может стать полноправным членом ШОС на саммите в июле 2024 года

Республика Беларусь может стать полноправным членом ШОС в июле 2024 года на саммите в Казахстане. Об этом посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов заявил на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время Беларусь находится на финишной прямой в вопросах выполнения внутригосударственных процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена. Помимо белорусской стороны, внутригосударственные процедуры должны выполнить и страны-подписанты белорусского меморандума.

Пять из восьми стран, среди которых Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, уже ратифицировали документ. Меморандум. Не ратифицирован он пока Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном. По имеющейся информации, Китай и Кыргызстан в этом вопросе находятся на завершающем этапе. В связи с этим Ерлану Байжанову был задан вопрос, когда ожидается ратификация документа Казахстаном.

"Казахстан выразил политическую поддержку процессу вступления Беларуси в ШОС, - отметил дипломат. - Насколько я понимаю, никаких проблем у Беларуси со вступлением не будет. Казахстан сейчас председательствует в ШОС и следующий саммит будет у нас в Астане", - сказал дипломат.

Он выразил уверенность в том, что на предстоящем саммите Беларусь станет полноправным членом ШОС. Ожидается, что мероприятие состоится в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что Беларусь ратифицировала меморандум об обязательствах республики для получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества. Закон №313-З от 27 ноября 2023 года был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, что свидетельствует о его подписании главой государства. Совету Министров поручено принять меры, необходимые для оформления участия Беларуси в меморандуме.