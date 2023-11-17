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Посол Палестины о семьях, эвакуированных из Газы: Они родились заново
Самое дорогое - это люди, и Беларусь своих в беде не бросает. 16 ноября около полуночи в Национальном аэропорту Минск приземлился спецборт из Каира. Пассажиры - белорусы и члены их семей из уничтоженного сектора Газа. Напомним, экстренная помощь в эвакуации соотечественников стала оперативным поручением Президента. И сегодня уже можно уверенно сказать: оно полностью выполнено. Люди в мирной Беларуси. Уже сегодня люди разместились у родственников.
В стороне не остались и местные власти, предлагая свою помощь. Истории спасения семей из сектора Газа - в материале Дарьи Рачко.
Вспоминая события в секторе Газа, Евгения Эркиек не может сдержать слез: "Не дай бог!"
Они еще не раз заплачут, но уже от счастья, и с каждым разом все с большим трепетом будут прижимать своих детей. Они - дома.
"Когда я приехала в Беларусь, мне очень понравилось, - говорит девочка. - Встретили с теплотой".
Евгения и Салах Еркиек познакомились в Минске почти 30 лет назад - во время учебы. Уезжали, когда их было четверо - с двумя малышами. Супруги мечтали о большой счастливой семье. Сбылось, но теперь, чтобы спасти свои жизни и жизни родных, пришлось бежать.
Я всегда считал, что Беларусь - родная страна.
К помощи этим семьям подключились местные власти, общественные организации. Кому необходимо - найдут жилье, работу, устроят детей в сад, обеспечат людей продуктами питания.
Мохаммед Эль-Нади похоронил своих близких. Но рядом семья, жена Инна. А дома у родственников еще четверо малышей, старшему 11.
По словам Мохаммеда Эль-Нади, сейчас важно восстановить своих детей, чтобы они забыли о том, что происходило в секторе Газа, о пережитом там.
Рейс в мирную жизнь
По поручению Президента, преодолев почти 5 тыс. км, спецборт из Каира приземлился в Минске в половине двенадцатого ночи.
Люди обнимались и плакали в аэропорту.
"Мы ушли из наших домов в одной одежде, - рассказывает мужчина. - Я врач, акушер-гинеколог, у меня была своя клиника, у меня была своя квартира".
Остаться в секторе Газа равносильно смерти. Бомбежки не оставляют в живых никого. Про этих людей можно сказать, что они родились заново, раз их спасли таким образом.
Протянуть руку помощи
41 человек, из них 22 ребенка. Самому младшему всего 3. Фарис ночью встречал свою семью - маму, отца, братьев. Семья из Новополоцка.
Талина с супругом Нидалем - оба выпускники Витебского медуниверситета - переехали в Палестину 20 лет назад. Работали врачами. Растили детей. Сегодня для них это первая за несколько недель прогулка без страха стать мишенью.
"Мир потерял человеческое лицо, - говорит Талина Махди, эвакуированная из сектора Газа. - Вместо сердца - каменная глыба, а вместо души - мрак".
В Скидель к родителям вернулась многодетная мама Елена Шаат и ее пятеро детей. Семья долго пряталась от обстрелов израильских военных, и благодаря белорусским дипломатам смогла вернуться на родину. Глава семьи остался в секторе Газа, и о его местонахождении родным ничего не известно. Мама не видела семью своей дочери 18 лет.
Наш Президент нас в обиду не дает. Спасибо ему большое, дай бог ему здоровья.
Абдул Карим, потерявший все у себя на родине, обрел новый дом. Его семью разместили в санатории "Энергетик". Когда наши люди в опасности, мы не можем остаться в стороне. Кроме предоставления временного жилья, все многодетные семьи обеспечат необходимой помощью.
Позади больше месяца настоящего ада. Некоторым из этих семей некуда возвращаться. Там ни света, ни воды - разрушены их дома, карьеры, судьбы людей. После пережитого здесь они заново начнут свою жизнь. Уже на родной земле.