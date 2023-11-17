Посол Палестины о семьях, эвакуированных из Газы: Они родились заново

Самое дорогое - это люди, и Беларусь своих в беде не бросает. 16 ноября около полуночи в Национальном аэропорту Минск приземлился спецборт из Каира. Пассажиры - белорусы и члены их семей из уничтоженного сектора Газа. Напомним, экстренная помощь в эвакуации соотечественников стала оперативным поручением Президента. И сегодня уже можно уверенно сказать: оно полностью выполнено. Люди в мирной Беларуси. Уже сегодня люди разместились у родственников.

В стороне не остались и местные власти, предлагая свою помощь. Истории спасения семей из сектора Газа - в материале Дарьи Рачко.

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Вспоминая события в секторе Газа, Евгения Эркиек не может сдержать слез: "Не дай бог!"

Они еще не раз заплачут, но уже от счастья, и с каждым разом все с большим трепетом будут прижимать своих детей. Они - дома.

"Когда я приехала в Беларусь, мне очень понравилось, - говорит девочка. - Встретили с теплотой".

Евгения и Салах Еркиек познакомились в Минске почти 30 лет назад - во время учебы. Уезжали, когда их было четверо - с двумя малышами. Супруги мечтали о большой счастливой семье. Сбылось, но теперь, чтобы спасти свои жизни и жизни родных, пришлось бежать.

Я всегда считал, что Беларусь - родная страна. Салах Еркиек

К помощи этим семьям подключились местные власти, общественные организации. Кому необходимо - найдут жилье, работу, устроят детей в сад, обеспечат людей продуктами питания.

Мохаммед Эль-Нади похоронил своих близких. Но рядом семья, жена Инна. А дома у родственников еще четверо малышей, старшему 11.





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По словам Мохаммеда Эль-Нади, сейчас важно восстановить своих детей, чтобы они забыли о том, что происходило в секторе Газа, о пережитом там.

Рейс в мирную жизнь

По поручению Президента, преодолев почти 5 тыс. км, спецборт из Каира приземлился в Минске в половине двенадцатого ночи.

Люди обнимались и плакали в аэропорту.

"Мы ушли из наших домов в одной одежде, - рассказывает мужчина. - Я врач, акушер-гинеколог, у меня была своя клиника, у меня была своя квартира".

Остаться в секторе Газа равносильно смерти. Бомбежки не оставляют в живых никого. Про этих людей можно сказать, что они родились заново, раз их спасли таким образом. Ахмед Мохаммед Аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси

Протянуть руку помощи

41 человек, из них 22 ребенка. Самому младшему всего 3. Фарис ночью встречал свою семью - маму, отца, братьев. Семья из Новополоцка.

Талина с супругом Нидалем - оба выпускники Витебского медуниверситета - переехали в Палестину 20 лет назад. Работали врачами. Растили детей. Сегодня для них это первая за несколько недель прогулка без страха стать мишенью.

"Мир потерял человеческое лицо, - говорит Талина Махди, эвакуированная из сектора Газа. - Вместо сердца - каменная глыба, а вместо души - мрак".

В Скидель к родителям вернулась многодетная мама Елена Шаат и ее пятеро детей. Семья долго пряталась от обстрелов израильских военных, и благодаря белорусским дипломатам смогла вернуться на родину. Глава семьи остался в секторе Газа, и о его местонахождении родным ничего не известно. Мама не видела семью своей дочери 18 лет.

Наш Президент нас в обиду не дает. Спасибо ему большое, дай бог ему здоровья. Светлана Громова, жительница г. Скиделя

Абдул Карим, потерявший все у себя на родине, обрел новый дом. Его семью разместили в санатории "Энергетик". Когда наши люди в опасности, мы не можем остаться в стороне. Кроме предоставления временного жилья, все многодетные семьи обеспечат необходимой помощью.