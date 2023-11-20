Посол рассказал, какие из белорусских товаров хотел бы видеть на полках магазинов в Экваториальной Гвинее

Белорусские продовольственные продукты очень качественные, особенно молочная продукция, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Экваториальной Гвинеи в России и по совместительству в Беларуси Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.

За два дня визита белорусской делегации в Малабо проведена такая работа, которую невозможно было бы сделать за две недели, констатирует дипломат. Экваториальной Гвинее нужны технологии, которыми обладает Беларусь. Африканской страненадо развивать многие сферы сельского хозяйства, например, рыболовство. Также надо готовить кадры, а Беларусь имеет большой опыт в сфере образования. "Как дружественная страна, мы обращаемся за помощью", - говорит посол.

По словам Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, африканская сельскохозяйственная сфера еще не имеет опыта в использовании сельскохозяйственной техники. "Нам надо, чтобы вы нас научили, как использовать удобрения, как использовать тракторы. Хорошие тракторы, но мы не знаем, как их использовать", - констатирует он.

Еще Экваториальной Гвинее нужны врачи и IT-специалисты, поскольку основой современной медицинской техники является электроника. В Беларусь страна готова поставлять тропические фрукты (манго, папайю), а также какао."Все то, чего у вас нет, а есть у нас. Этот обмен мог бы быть очень интересным", - уверен дипломат.