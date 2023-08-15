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Посол рассказал, когда создадут СП по производству тракторов в Бразилии
Беларусь рассматривает Бразилию как ключевого партнера в Латинской Америке. Мы вместе могли бы выходить дальше на другие страны совместной продукцией, хорошее направление производственной кооперации и даже были предметные разговоры о том, чтобы создать СП по производству тракторов в Бразилии. На какой стадии находится этот проект, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл.
По словам дипломата, этот проект стратегической важности в отношениях Беларуси и Бразилии, он предусматривает высокий уровень сотрудничества, передачи технологий и опыта. "Прорабатываются возможности заключения соглашения с двумя бразильскими штатами - Сеараи Гояс - по открытию там совместных предприятий, - сказал посол. - Насколько я знаю, переговоры со штатом Сеара находятся на более продвинутом этапе. Нужно учитывать, что Бразилия - федеративное государство, каждый штат имеет определенную автономию в финансовых и налоговых вопросах, отдельные штаты могут предлагать более выгодные условия. Я бы сказал, что проект сейчас находится на бюрократическом этапе. И мы надеемся, что скоро он войдет в свою финальную стадию, и мы сможем говорить о начале строительства совместного предприятия в Бразилии".
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