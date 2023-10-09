Посол рассказал о пострадавших гражданах Беларуси в Израиле и возможностях покинуть страну

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев во время общения с журналистами рассказал о состоянии пострадавших белорусов и возможностях покинуть Израиль, сообщает БЕЛТА .

Как отметил глава дипмиссии, на территории Израиля проживают десятки тысяч выходцев из Беларуси, тысячи из которых сохранили белорусское гражданство.

"С целью получения всей возможной информации о пострадавших посольство находится в постоянном плотном контакте с МИД Израиля, израильской полицией и другими силовыми структурами, медицинскими учреждениями. Нам очень помогают наши земляки. В Израиле есть объединение выходцев из Беларуси со своими отделениями почти во всех регионах. Мы искренне благодарны всем, кто помогает нам в установлении судеб наших сограждан", - сказал он.

Евгений Воробьев с сожалением сообщил, что среди белорусов есть пострадавшие: в результате ракетного обстрела тяжело ранена гражданка Беларуси, которая сейчас находится в одной из израильских больниц. За ее жизнь борются врачи. Ранения получил также ее сын, но, к счастью, они оказались легкими. "Посольство находится в постоянном контакте с их близкими", - отметил дипломат.

"Сегодня также стало известно, что еще одна гражданка Беларуси, следуя в бомбоубежище во время обстрела, получила травму ноги. В израильской больнице ей оперативно была оказана бесплатная помощь", - сообщил посол.

Что касается белорусов, находящихся в секторе Газа, то их, по словам Воробьева, немного, в основном это женщины с детьми.

Посольство Беларуси принимает обращения от сограждан по телефонам, которые указаны на сайте дипмиссии. Значительная часть вопросов касается возможности побыстрее покинуть Израиль.

Посол отметил, что международный аэропорт Бен-Гуриона, расположенный в Тель-Авиве, продолжает функционировать.

"На данном этапе мы рекомендуем нашим гражданам, чьи рейсы отменяются или откладываются, уточнить дату переноса рейса. Если она не устраивает, то посмотреть возможность использования израильских авиакомпаний, которые продолжают совершать регулярные авиарейсы, в частности в Москву и Стамбул", - сказал Евгений Воробьев.