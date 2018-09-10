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Посол Республики Беларусь в Армении Игорь Назарук дал интервью телеканалу "Беларусь 24"
Герой интервью-проекта "24 вопроса" - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Армении Игорь Назарук. В 1992 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности "автоматизация и комплексная механизация машиностроения". 11 лет проработал на различных должностях в таможенных органах Беларуси, был советником, руководителем торгово-экономической службы посольства Беларуси в Латвийской Республике. С 2011 по 2015 годы руководил департаментом внешней экономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь. В августе 2015 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Армении. Сейчас он работает над улучшением торгово-экономических отношений двух стран.
"После того как мы начали поставлять в Армению белорусский солод, качество армянского пива значительно увеличилось".
В интервью Игорь Назарук рассказал о планах сотрудничества Беларуси и Армении и поделился прогнозами на будущее, затронул тему модернизации транспорта Еревана, так как Беларусь может помочь в поставке и производстве электробусов. Игорь Назарук затронул важные вопросы в сфере туризма и рассказал о совместных проектах в сфере IT:
"Специфика IT-сферы связана именно с частным бизнесом. Частный бизнес не так подвержен административному ресурсу, как государственный"
Большое интервью об особенностях сотрудничества Беларуси и Армении смотрите на канале "Беларусь 24".
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