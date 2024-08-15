Посол Сирии в Беларуси умер в Минске из-за сердечного приступа

Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирии в Беларуси Мохаммад аль-Умрани умер 15 августа в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сирийское диппредставительство.

Министерство иностранных дел Сирии подтвердило факт смерти своего посла в Беларуси. "С глубоким прискорбием сообщаем, что посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси Мохаммад аль-Умрани умер сегодня утром в Минске", - говорится в заявлении, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook.



В МИД уточнили, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Сирийское ведомство выразило соболезнования членам семьи покойного посла лично от главы МИД Фейсала Микдада.

