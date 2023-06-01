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Посольства, представительства международных организаций, почетные консульства и сотрудники МИД подготовили подарки для маленьких белорусов

По доброй сложившейся традиции более 20 посольств, 4 представительства международных организаций, 2 почетных консульства, и, конечно, сотрудники нашего МИДа подготовили подарки для маленьких белорусов. Свыше полусотни коробок и посылок с приятными и полезными сюрпризами достанутся ученикам Молодечненской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения, детского дома № 3 г.Минска и Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Заботы и внимания много не бывает.

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