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Посольства, представительства международных организаций, почетные консульства и сотрудники МИД подготовили подарки для маленьких белорусов
По доброй сложившейся традиции более 20 посольств, 4 представительства международных организаций, 2 почетных консульства, и, конечно, сотрудники нашего МИДа подготовили подарки для маленьких белорусов. Свыше полусотни коробок и посылок с приятными и полезными сюрпризами достанутся ученикам Молодечненской спецшколы-интерната для детей с нарушениями зрения, детского дома № 3 г.Минска и Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Заботы и внимания много не бывает.
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