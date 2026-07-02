Посольство Беларуси в Москве возложило венок к Могиле Неизвестного Солдата

В преддверии Дня Независимости белорусские дипломаты, министры ЕЭК, парламентарии и военные атташе возложили венок от посольства страны к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Памятник находится в Александровском саду у стен Кремля. Здесь всегда горит Вечный огонь, а на камне высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Для каждого белоруса День Независимости - это важный и символичный праздник. Его можно считать днем рождения страны. Если бы не было Великой Победы, успешной операции "Багратион", в ходе которой был освобожден Минск, Беларусь ждало бы ужасное будущее. В той войне погиб каждый третий, и сегодня долг всех белорусов - свято помнить о подвиге дедов и прадедов, сражавшихся за нашу независимость.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"В Беларуси День Независимости приурочен ко Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Не будь этой даты тогда, у нас бы не было независимости. Отметить это, отдать дань памяти павшим очень важно, потому что все, что мы имеем сегодня, - заслуга людей, которые сражались за нашу независимость в то тяжелое время. Могила Неизвестного Солдата в Москве - это знаковое место, которое олицетворяет собой дань памяти всем, кто сражался и победил фашизм".

Также участники церемонии возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", которые установлены на Аллее городов-героев в Александровском саду.