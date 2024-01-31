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Посольство Беларуси осудило осквернение памятника "Детям блокадного Ленинграда" в Ереване
Посольство Республики Беларусь в Республике Армения расценивает произошедшее 27 января возле памятника "Детям блокадного Ленинграда" в Ереване как чудовищную акцию, нацеленную на осквернение светлой памяти погибших и попрание подвига народов Беларуси, России и Армении в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское посольстве в Армении.
"В нашей стране ежегодно проходят мероприятия, приуроченные к освобождению Ленинграда от фашистской блокады, и чествование ветеранов-блокадников, называющих 27 января 1944 года "наш ленинградский День Победы". С болью в сердце реагируем на любые шаги, направленные на разжигание межнациональной вражды и перекраивание истории военных событий, унесших жизни каждого третьего белоруса",
- говорится в заявлении белорусского загранучреждения.
"Посольство выступает с резким осуждением бессовестного акта вандализма и попыток внести раскол в многовековую дружбу братских народов",
- отметили белорусские дипломаты.
"Уверены, что наше общее героическое прошлое призвано служить объединяющим фактором и нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений. Рассчитываем на должную реакцию государственных ведомств Армении и привлечение виновных к ответственности",
- говорится в заявлении посольства Беларуси в Армении.
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