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Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует воздержаться от посещения острова Ломбок

Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует гражданам нашей страны воздержаться от посещения острова Ломбок до стабилизации обстановки в регионе. Сегодня там произошло очередное землетрясение магнитудой 5,9. Таким образом число жертв в Индонезии продолжает расти. Погибли уже 347 человек.  

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