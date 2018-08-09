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Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует воздержаться от посещения острова Ломбок
Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует гражданам нашей страны воздержаться от посещения острова Ломбок до стабилизации обстановки в регионе. Сегодня там произошло очередное землетрясение магнитудой 5,9. Таким образом число жертв в Индонезии продолжает расти. Погибли уже 347 человек.
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