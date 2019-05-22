Посольство Беларуси в Италии оказывает содействие белоруске, пострадавшей в результате аварии автобуса

Посольство Беларуси в Италии оказывает необходимое содействие гражданке нашей страны, которая получила легкие травмы в результате аварии автобуса в Италии.Информация размещена в твиттер-аккаунте белорусского МИД.



Напомним, ДТП произошло сегодня утром по дороге на экскурсию в Сиену. Автобус вылетел с дороги и упал в овраг. В результате погибла гид. Не менее 20 человек получили ранения. Большинство из них - граждане России. Всех пострадавших разместили в ближайших больницах (четверо - в крайне тяжелом состоянии). Среди основных версий - неосторожность при вождении.



