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Посольство Беларуси в РФ сообщило номер телефона для экстренной связи +7(495)777-66-44
Посольство Беларуси в России сообщило номер телефона, которым могут воспользоваться белорусские граждане в случае экстренной ситуации, сообщает БЕЛТА.
"Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации призывает белорусских граждан, находящихся на территории Москвы и Московской области, сохранять спокойствие, доверять официальным источникам информации и соблюдать требования правоохранительных органов", - заявили в дипмиссии.
"В случае возникновения экстренных ситуаций обращайтесь в посольство по телефону: +7(495)777-66-44", - добавили в диппредставительстве.
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