Посольство Беларуси в Швеции рекомендует избегать 25 августа мест демонстраций в Стокгольме

Посольство Беларуси в Швеции рекомендует белорусам избегать 25 августа мест демонстраций в Стокгольме. По информации дипломатов, разрешение на участие в митинге до трех тысяч человек получило праворадикальное Скандинавское движение сопротивления. В этот же день в Стокгольме на демонстрацию соберется Революционный коммунистический союз молодежи. Поэтому не исключены беспорядки.