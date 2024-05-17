В польском посольстве отказались принять у Томаша Шмидта пакет документов

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт пытался передать посольству Польши заявления на имя Министерства юстиции и генерального прокурора страны. Однако исполняющий обязанности временного поверенного Кшиштоф Ожанна просто отказался разговаривать с Томашем Шмидтом и принимать от него письмо.

Все, что оставалось Шмидту, - это бросить заявления в почтовый ящик, но и тут поляки показали умение общаться со своим народом.

Также Томаш Шмидт пообщался с журналистами. Во время беседы польский диссидент отметил, что ситуация с правами человека и свободой слова в Польше бедственная. К слову, Шмидта уже заочно арестовали на родине. Вот только вопрос - за что?