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В польском посольстве отказались принять у Томаша Шмидта пакет документов
Польский диссидент, судья Томаш Шмидт пытался передать посольству Польши заявления на имя Министерства юстиции и генерального прокурора страны. Однако исполняющий обязанности временного поверенного Кшиштоф Ожанна просто отказался разговаривать с Томашем Шмидтом и принимать от него письмо.
Все, что оставалось Шмидту, - это бросить заявления в почтовый ящик, но и тут поляки показали умение общаться со своим народом.
Также Томаш Шмидт пообщался с журналистами. Во время беседы польский диссидент отметил, что ситуация с правами человека и свободой слова в Польше бедственная. К слову, Шмидта уже заочно арестовали на родине. Вот только вопрос - за что?
Польский диссидент рассказал, что чувствует себя в Беларуси в безопасности и планирует подать прошение к белорусским властям об убежище после консультаций с юристом.
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