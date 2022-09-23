Посольство России в Вильнюсе потребовало от Литвы разъяснений в связи с избиением на границе российского гражданина

Посольство России в Вильнюсе потребовало от властей Литвы разъяснений в связи с избиением на границе российского гражданина. Дипломаты возмущены таким "красноречивым примером продвигаемого Вильнюсом миропорядка, основанного на правилах". К заявлению приложено видео официального Telegram-канала Госпогранкомитета Беларуси, как литовские должностные лица привезли россиянина на авто погранведомства на границу, выволокли из него, избили и оставили лежать на проезжей части. Посольство России выражает недоумение молчанием международных правозащитных организаций, которые, видимо, "защищают права только избранных наций".