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Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью гражданки Беларуси при теракте в "Крокус Сити Холле"
Посольство России выразило соболезнования в связи сгибелью гражданки Беларусив "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА.
"С болью узнали о том, что в результате теракта в "Крокус Сити Холл" 22 марта погибла гражданка Республики Беларусь. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Это наша общая боль и общее горе. Память о жертвах этой страшной трагедии навсегда останется в сердцах всех россиян и белорусов", - сказали в дипмиссии.
Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси в России, в списках погибших в результате теракта в Красногорске значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения.
Фото: БЕЛТА
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