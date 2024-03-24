Посольство России выразило соболезнования в связи с гибелью гражданки Беларуси при теракте в "Крокус Сити Холле"

"С болью узнали о том, что в результате теракта в "Крокус Сити Холл" 22 марта погибла гражданка Республики Беларусь. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Это наша общая боль и общее горе. Память о жертвах этой страшной трагедии навсегда останется в сердцах всех россиян и белорусов", - сказали в дипмиссии.

