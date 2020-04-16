Посольство США в Беларуси поблагодарило нашу страну за помощь в возвращении на родину американских граждан

В условиях закрытия границ и роста ограничений на коммерческие перевозки вернуться домой для находящегося за рубежом - задача непростая. Сегодня как никогда важно вовремя подставить дружеское плечо! Посольство США в Минске благодарит белорусскую сторону за оказание помощи в возвращении на родину американских граждан.



"Большое спасибо МИД Беларуси, авиакомпании "Белавиа" и национальному аэропорту Минск за постоянную помощь американским гражданам вернуться домой во время всемирной пандемии. 15 апреля благодаря вам 45 американцев из Беларуси и Турции вернулись в США. Благодаря солидарности вместе мы можем все преодолеть!". Слова благодарности организаторам перелета передают и сотрудники посольства Великобритании!



Кстати, как рассказали в Белавиа, по просьбе МИД Беларуси компания поставила на этот маршрут самые большие имеющиеся во флоте самолеты Boeing 737-800 и специально подкорректировала расписание полетов на апрель.



