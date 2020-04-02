3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Посольство США выразило благодарность авиакомпании "Белавиа"
Тысячи граждан многих государств в эти дни спешно возвращаются на родину из-за рубежа, но сталкиваются с закрытием границ и массовой отменой авиарейсов. Особенно приятно, когда в ответ на помощь звучат слова благодарности.
"Американское посольство выражает благодарность компании "Белавиа" за помощь в организации возвращения граждан США из Турции и других стран на фоне пандемии. Безопасность наших граждан остается приоритетом, и с ростом ограничений на коммерческие перевозки мы благодарим за щедрую поддержку и помощь Министерство иностранных дел Беларуси, "Белавиа" и Национальный аэропорт "Минск", - говорится в сообщении американского посольства в Минске.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера