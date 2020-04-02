Посольство США выразило благодарность авиакомпании "Белавиа"

Тысячи граждан многих государств в эти дни спешно возвращаются на родину из-за рубежа, но сталкиваются с закрытием границ и массовой отменой авиарейсов. Особенно приятно, когда в ответ на помощь звучат слова благодарности.



"Американское посольство выражает благодарность компании "Белавиа" за помощь в организации возвращения граждан США из Турции и других стран на фоне пандемии. Безопасность наших граждан остается приоритетом, и с ростом ограничений на коммерческие перевозки мы благодарим за щедрую поддержку и помощь Министерство иностранных дел Беларуси, "Белавиа" и Национальный аэропорт "Минск", - говорится в сообщении американского посольства в Минске.



