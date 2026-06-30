Посредничество, гарантии, новые рынки: эксперт назвала цели визита Лукашенко в Китай

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай имеет не только экономическое, но и важное геополитическое измерение. Западные СМИ строят версии о том, что белорусский лидер мог обсудить с Председателем КНР Си Цзиньпином роль Китая как возможного гаранта мирного урегулирования конфликта в Украине. Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в студии "Первого информационного" подтвердила, что такая гипотеза имеет основания, а также рассказала, чем Юго-Восточная Азия интересна Беларуси и какие товары там ждут.

Одной из главных интриг визита стала возможная роль Китая в урегулировании украинского кризиса. "Я думаю, что схема бьется. Президент сказал, что Украина как на ладони. Если втянуться, расстреляют со своей территории. Но нам нужен посредник - гарант, который может гарантировать принятые решения. Я думаю, что после разговора с Путиным вполне возможно, что он поехал к Си Цзиньпину, чтобы тот выступил гарантом", - пояснила эксперт.

Китай в этом процессе - не случайная фигура. Ему нужен мир в Украине для развития торговых путей в Европу, в том числе через территорию Украины и Беларуси. "Ему же нужен проход, проезд в Европу. Война в Украине им тоже невыгодна. Они через нас прокладывают путь через "Великий камень", но ведь планировалось несколько веток и через Украину. Поэтому он заинтересован в мире на этой территории", - добавила Ирина Новикова.

Помимо геополитики, визит имеет четкий экономический фокус. Юго-Восточная Азия - один из самых быстрорастущих регионов мира. "Индонезия - страна с ВВП 1,5 трлн долларов, и им обещают колоссальный рост в ближайшие 5-7 лет. Они чуть ли не в 10 раз за 5 лет увеличили развитие цифровой экономики", - привела цифры эксперт.

Важно, что страны региона, входящие в АСЕАН, проводят "политику центральности", не ориентируясь исключительно на США или Запад. Это открывает возможности для диалога с Беларусью. "Многие думают, что страны АСЕАН проамериканские. Но они провозгласили политику центральности. Это не мы так называем, это их официальная позиция", - подчеркнула Ирина Новикова.

Белорусская продукция востребована в Юго-Восточной Азии. Спектр интересов широк:

Автобусы и микроавтобусы - для развития городского транспорта.

Тракторы малой мощности - для небольших фермерских хозяйств.

Продовольствие - растет городское население, нуждающееся в качественных продуктах.

Лесная продукция - сосна и ель, которые в Беларуси растут 80 лет (против 20 лет в тропиках), идеально подходят для строительства.

Карьерная техника (БЕЛАЗы) - востребована при строительстве новой столицы Индонезии.

Таким образом, визит Александра Лукашенко в Китай - это не просто дипломатический жест. Беларусь ищет новые рынки на Востоке, обсуждает роль КНР как гаранта мира и одновременно подтверждает свой нейтралитет, заявляя о нежелании вступать в войну. И если Китай согласится стать посредником, это может стать поворотным моментом не только для Украины, но и для всей системы международных отношений.