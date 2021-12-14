3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пост № 1: почетный караул несут юные патриоты на площади Победы у Вечного огня
Школьники столичной школы № 137 на этой неделе несут почетный караул на площади Победы у Вечного огня. Перед выходом к мемориалу 2 месяца тренировок. Помнить подвиги предков и историю родной страны, отдать дань памяти героям, которые погибли в годы Великой Отечественной. Для многих стоящих в карауле пост № 1 - это не просто уроки истории, а традиция, которую передают через поколения.
Один день в отряде провела Татьяна Божко (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все