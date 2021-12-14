Пост № 1: почетный караул несут юные патриоты на площади Победы у Вечного огня

Школьники столичной школы № 137 на этой неделе несут почетный караул на площади Победы у Вечного огня. Перед выходом к мемориалу 2 месяца тренировок. Помнить подвиги предков и историю родной страны, отдать дань памяти героям, которые погибли в годы Великой Отечественной. Для многих стоящих в карауле пост № 1 - это не просто уроки истории, а традиция, которую передают через поколения.