Пост памяти Брестской крепости на протяжении 50 лет объединяет тысячи молодых людей области

Память о погибших и выживших в той страшной войне сохраняют поколения брестчан. Пост памяти Брестской крепости - еще одна традиция, которая вот уже на протяжении 50 лет объединяет молодых людей области.

Это одна из немногих вахт в СНГ, которая не прерывалась ни на один день. О юнармейской жизни Дарья Рачко.

На часах 8:20. Возле реки Мухавец уже в полном составе собрался почетный караул. Через минуты они сменят свою гражданскую форму.

На посту настоящие армейские порядки. Дисциплина - опоздания недопустимы, и внешний вид - нет яркого макияжа, маникюра, утвержденные два колоска, белые банты. Это у девушек. У юношей - короткая стрижка, идеально выглаженные галстуки. И, конечно, стрелки - это для всех юнармейцев!

Чем меньше замечаний, тем выше отметка за день. Результат работы - на стенде. Юнармеец-инструктор Елизавета Шульган уже который день сдает пост на отлично. За плечами большой опыт: несколько лет была экскурсоводом, награждена, в этом - в роли комиссара.

Первый раз я заступала в 8 классе. Я пришла сюда, очень волновалась - это огромная школа мужества, и, мне кажется, когда ты проходишь через пост памяти, ты выходишь абсолютно другим человеком, с новыми взглядами. Елизавета Шульган, юнармеец-инструктор поста памяти № 1 Брестской крепости-героя

Вахта памяти - традиция с полувековой историей. Первый раз на пост комсомольцы заступили в 1972 году. За все время около 100 тысяч человек несли службу у Вечного огня.

За эту неделю стержнем будет организация вахты памяти, но вокруг вахты памяти целый комплекс военно-патриотических мероприятий - это посещение 5 музеев, которые находятся на территории крепости. Игорь Чикалов, начальник штаба поста памяти Брестской крепости-героя

Попасть в караул непросто. Для начала в учреждениях образования нужно пройти отбор. Вахта памяти - это настоящая школа мужества, патриотизма, дисциплины. Здесь понимаешь: нет ничего более хрупкого и ценного, чем память.

Это учит нас ответственности, быть патриотами своей страны и помнить героев, которые отдали за нас жизнь. Анастасия Шпак, юнармеец