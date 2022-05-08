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Пост памяти в Брестской крепости - возможность для школьников окунуться в атмосферу, заступая на вахту у Вечного огня
Пост памяти № 1 в Брестской крепости - одна из немногих вахт, которая ни на один день не прерывала свою работу. Юнармейцы - лучшие школьники Брестчины.
Впервые они заступили в 1972 году. За полувековую историю около 100 тысяч человек несли службу у Вечного огня. Целую неделю у них армейские порядки - все строго по расписанию.
В том числе и такими традициями сильна память. Наш корреспондент Дарья Рачко отправилась в юго-восточную казарму цитадели проследить за сакральным ритуалом.
Юнармейская форма, строевой, церемониальный шаг. Мы в Брестской крепости на посту № 1 у Вечного огня. Сейчас здесь несут вахту юнармейцы средней школы № 13. Ребята заступают на целую неделю. Дни расписаны буквально по минутам. И действительно есть что показать и рассказать
На часах 8:20. Возле реки Мухавец уже практически в полном составе собрался почетный караул. Через минуты они сменят свою гражданскую форму.
В свои 14 и на протяжении четырех лет у них все по армейским порядкам. Дисциплина (опоздания недопустимы) и внешний вид (нет яркого макияжа, маникюра, утвержденные два колоска, белые банты у девушек). У юношей короткая стрижка, идеально выглаженные галстуки. И, конечно, стрелки - это для всех юноармейцев.
"Смачиваем саму ветошь, чтобы лучше прогладилось, потому что стрелочка должна быть одна. Не 2, не 3, не 5, не 10. Вот так смачиваем и прижимаем утюг", - делится рецептом идеальных стрелок одна из юноармейцев.
Чем меньше замечаний, тем выше отметка за день. Результат работы на стенде. Юнармеец-инструктор Елизавета Шульган уже четвертый день сдает пост на отлично. За плечами большой опыт: несколько лет была экскурсоводом, награждена, в этом - уже в роли комиссара. Нести вахту девушка готовилась с ранних лет, вместе со старшеклассниками после уроков постигала азы строевой подготовки.
Первый раз я заступала в 8 классе. Тогда мне было 14 лет. Это огромная школа мужества. Мне кажется, когда ты проходишь через пост памяти, ты выходишь абсолютно другим человеком.
После осмотра внешнего вида порядок соревнований. Они пройдут в последний день, а пока только подготовка. Вот где нужно показать свой максимум. К тому же в объективе не только строевая. К примеру, в одном из соревнований необходимо зарядить магазин. Участвуют не только мальчики.
На месте, где сейчас находится Вечный огонь, в июне 1941 шли самые кровопролитные бои за цитадель. Под мемориальными плитами были перезахоронены найденные в разное время останки 823 человек, из них более 200 известны (это на момент открытия комплекса). Сейчас 1038 человек, из них 277 бойцы, командиры Красной армии и члены семей.
Зима, весна, лето, осень. Ребята несут вахту вне зависимости от времени года в среднем по 20 минут. По решению начальника штаба время может быть сокращено. Это касается и метеоусловий: гроза, ураган, мороз -15 градусов - смена может быть и вовсе снята с поста.
Как проходил такую школу жизни, помнит Владимир Брегер. Директор 17 школы Бреста заступил спустя 6 лет после образования поста. Рассказывает, что шли туда в основном дети военнослужащих.
Там был жесткий отбор, шли лучшие, у кого была лучшая подготовка, у кого были лучшие знания, по-моему, отбирали, кто лучше учился, смотрели на такие моменты, обращали внимания. Сборка и разборка автомата, история Брестской крепости, история тех событий и, конечно, строевая подготовка. Я помню, что ей очень много уделялось времени.
Традиция с полувековой историей объединяет поколения. У многих, если не воевали прадеды, то уже после стояли родители в память о тех, кто сражался насмерть. Владислав Швороб - юнармеец во втором поколении. Уже 4 раз несет службу на посту.
Отец заступал с 95 по 97 год первый раз в качестве часового 4 смены, второй раз в качестве часового первой смены и третий раз заступал в качестве разводящего. Важно помнить свою историю, особенно своей страны, малой родины. В последнее время это очень важно.
Во второй половине дня юнармейцы продолжают нести вахту. Пока одна смена на посту, другие оформляют боевые листки, готовят стенгазету.
После будет информирование и экскурсия, ребятам расскажут о мальчишках бессмертного Бреста. Начальство подведет итоги дня, учтут все замечания и выставят отметки.
За эту неделю, конечно же, стержнем будет организация вахты памяти, но вокруг вахты памяти целый комплекс военно-патриотических мероприятий - это посещение пяти музеев, которые находятся на территории Брестской крепости. Ребята изучают устройство автоматов, порядок его полной разборки, технические характеристики, проводится медицинская подготовка по оказанию первой помощи.
Вахта памяти - школа мужества, патриотизма, дисциплины. Здесь понимаешь, что нет ничего более хрупкого и ценного, чем память.
Самая главная цель - это сохранение памяти о подвигах наших дедов, прадедов, а также бабушек, прабабушек, потому что на самом деле это действительно подвиги и о них нельзя никогда забывать.
Смена подрастает и смена достойная. Те задачи, которые ставят перед нами и ставят перед ними, они могут выполнять не хуже нас. Когда идешь по мемориалу, читаешь фамилии, видно, что другого выхода у них не было, кроме как лечь там. Они сделали свой выбор, чтобы жили мы.
И пока Запад пересматривает итоги войны, сносит памятники, запрещает праздновать День Победы, эти ребята своим ежедневным трудом доказывают: мы помним и будем стоять до конца за мир и спокойствие на нашей земле.
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