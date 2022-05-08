Пост памяти в Брестской крепости - возможность для школьников окунуться в атмосферу, заступая на вахту у Вечного огня

Пост памяти № 1 в Брестской крепости - одна из немногих вахт, которая ни на один день не прерывала свою работу. Юнармейцы - лучшие школьники Брестчины.

Впервые они заступили в 1972 году. За полувековую историю около 100 тысяч человек несли службу у Вечного огня. Целую неделю у них армейские порядки - все строго по расписанию.

В том числе и такими традициями сильна память. Наш корреспондент Дарья Рачко отправилась в юго-восточную казарму цитадели проследить за сакральным ритуалом.

Юнармейская форма, строевой, церемониальный шаг. Мы в Брестской крепости на посту № 1 у Вечного огня. Сейчас здесь несут вахту юнармейцы средней школы № 13. Ребята заступают на целую неделю. Дни расписаны буквально по минутам. И действительно есть что показать и рассказать

На часах 8:20. Возле реки Мухавец уже практически в полном составе собрался почетный караул. Через минуты они сменят свою гражданскую форму.

В свои 14 и на протяжении четырех лет у них все по армейским порядкам. Дисциплина (опоздания недопустимы) и внешний вид (нет яркого макияжа, маникюра, утвержденные два колоска, белые банты у девушек). У юношей короткая стрижка, идеально выглаженные галстуки. И, конечно, стрелки - это для всех юноармейцев.

"Смачиваем саму ветошь, чтобы лучше прогладилось, потому что стрелочка должна быть одна. Не 2, не 3, не 5, не 10. Вот так смачиваем и прижимаем утюг", - делится рецептом идеальных стрелок одна из юноармейцев.

Чем меньше замечаний, тем выше отметка за день. Результат работы на стенде. Юнармеец-инструктор Елизавета Шульган уже четвертый день сдает пост на отлично. За плечами большой опыт: несколько лет была экскурсоводом, награждена, в этом - уже в роли комиссара. Нести вахту девушка готовилась с ранних лет, вместе со старшеклассниками после уроков постигала азы строевой подготовки.

Первый раз я заступала в 8 классе. Тогда мне было 14 лет. Это огромная школа мужества. Мне кажется, когда ты проходишь через пост памяти, ты выходишь абсолютно другим человеком. Елизавета Шульган, юнармеец-инструктор

После осмотра внешнего вида порядок соревнований. Они пройдут в последний день, а пока только подготовка. Вот где нужно показать свой максимум. К тому же в объективе не только строевая. К примеру, в одном из соревнований необходимо зарядить магазин. Участвуют не только мальчики.

На месте, где сейчас находится Вечный огонь, в июне 1941 шли самые кровопролитные бои за цитадель. Под мемориальными плитами были перезахоронены найденные в разное время останки 823 человек, из них более 200 известны (это на момент открытия комплекса). Сейчас 1038 человек, из них 277 бойцы, командиры Красной армии и члены семей.

Зима, весна, лето, осень. Ребята несут вахту вне зависимости от времени года в среднем по 20 минут. По решению начальника штаба время может быть сокращено. Это касается и метеоусловий: гроза, ураган, мороз -15 градусов - смена может быть и вовсе снята с поста.

Как проходил такую школу жизни, помнит Владимир Брегер. Директор 17 школы Бреста заступил спустя 6 лет после образования поста. Рассказывает, что шли туда в основном дети военнослужащих.

Там был жесткий отбор, шли лучшие, у кого была лучшая подготовка, у кого были лучшие знания, по-моему, отбирали, кто лучше учился, смотрели на такие моменты, обращали внимания. Сборка и разборка автомата, история Брестской крепости, история тех событий и, конечно, строевая подготовка. Я помню, что ей очень много уделялось времени.

Традиция с полувековой историей объединяет поколения. У многих, если не воевали прадеды, то уже после стояли родители в память о тех, кто сражался насмерть. Владислав Швороб - юнармеец во втором поколении. Уже 4 раз несет службу на посту.

Отец заступал с 95 по 97 год первый раз в качестве часового 4 смены, второй раз в качестве часового первой смены и третий раз заступал в качестве разводящего. Важно помнить свою историю, особенно своей страны, малой родины. В последнее время это очень важно. Владислав Швороб, юнармеец

Во второй половине дня юнармейцы продолжают нести вахту. Пока одна смена на посту, другие оформляют боевые листки, готовят стенгазету.

После будет информирование и экскурсия, ребятам расскажут о мальчишках бессмертного Бреста. Начальство подведет итоги дня, учтут все замечания и выставят отметки.

За эту неделю, конечно же, стержнем будет организация вахты памяти, но вокруг вахты памяти целый комплекс военно-патриотических мероприятий - это посещение пяти музеев, которые находятся на территории Брестской крепости. Ребята изучают устройство автоматов, порядок его полной разборки, технические характеристики, проводится медицинская подготовка по оказанию первой помощи. Игорь Чикалов, начальник штаба поста памяти

Вахта памяти - школа мужества, патриотизма, дисциплины. Здесь понимаешь, что нет ничего более хрупкого и ценного, чем память.

Самая главная цель - это сохранение памяти о подвигах наших дедов, прадедов, а также бабушек, прабабушек, потому что на самом деле это действительно подвиги и о них нельзя никогда забывать.

Смена подрастает и смена достойная. Те задачи, которые ставят перед нами и ставят перед ними, они могут выполнять не хуже нас. Когда идешь по мемориалу, читаешь фамилии, видно, что другого выхода у них не было, кроме как лечь там. Они сделали свой выбор, чтобы жили мы. Владимир Брегер, директор СШ № 17 г. Бреста