Краткий пересказ от ИИ

Заместитель директора Института социологии, философии и политологии НАН Беларуси Александр Посталовский рассказал о роли консолидации общества в условиях внешних вызовов и значении Всебелорусского народного собрания.

По его словам, географическое положение Беларуси на цивилизационном стыке Запада и Востока исторически сформировало у общества устойчивый спрос на спокойное и стабильное функционирование. Исследования показывают, что белорусов объединяют прежде всего историческая память, уважение к государственной символике и желание жить в спокойной стране.

"На фоне вооруженного конфликта в Украине, майданизации политических процессов в ряде стран Западной Европы и десятков других конфликтов в мире абсолютно естественным является желание человека жить в стабильной стране и быть уверенным в завтрашнем дне", - отметил социолог.

Говоря о Всебелорусском народном собрании, Посталовский подчеркнул, что более 75 % граждан полностью доверяют этому органу, который с 2022 года имеет конституционный статус. Он назвал ВНС инновационной формой белорусской модели народовластия, где представлены различные профессиональные и социальные группы.

"Именно этот орган объединяет людей. Там обсуждается пятилетний план социально-экономического и социокультурного развития страны, проводятся диалоговые площадки, то есть есть форма обратной связи между государством и обществом. И общество активно участвует в формировании своей повестки и определяет, как ему жить в ближайшую среднесрочную перспективу", - сказал эксперт.

По его мнению, участие во Всебелорусском народном собрании представителей всех слоев белорусского общества - от трудовых коллективов до депутатов парламента и местных советов - позволяет поднимать проблемные вопросы и искать пути их решения. Важную роль играет и обратная связь, в том числе через проект Белорусского института стратегических исследований "Народная пятилетка".

Сравнивая ситуацию с западными странами, Посталовский отметил высокий уровень социального самочувствия белорусов: более 75 % удовлетворены своим материальным и социальным положением. "Люди ценят то, что имеют сейчас. У нас есть конструктивные механизмы обратной связи, а не уличные протесты, которые разгоняют дубинками", - заявил он.

Касаясь данных западных социологических структур о высоком уровне доверия к белорусскому лидеру, эксперт призвал относиться к ним с осторожностью. Он напомнил, что институт НАН Беларуси проводил масштабное исследование методом личного опроса, и более 87 % населения выразили доверие Президенту, а более 90 % выступили за конструктивные отношения с Россией.

"У западных фондов часто мутная методология - телефонные опросы, непонятная выборка. Мы уже сталкивались с манипуляциями общественным мнением в 2020 году. Доверять стоит официальным структурам с прозрачной методологией", - подчеркнул Александр Посталовский.