Посталовский: Высокое доверие к власти обеспечивает стабильность в белорусском обществе

Заместитель директора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский прокомментировал результаты второй части масштабного социологического исследования, посвященного общественно-политическим настроениям в стране.

По словам эксперта, полученные данные наглядно демонстрируют высокий уровень консолидации белорусского общества вокруг институтов власти и выбранного курса развития.

"Мы видим непосредственно те данные, которые есть в нашей стране, - 87 % населения доверяют Президенту, позитивно и высоко оценивают его деятельность на внутренней и на внешней арене. Это действительно показатель высокого социального одобрения", - подчеркнул Александр Посталовский.

Эксперт отметил, что высокий уровень доверия к первому лицу государства неразрывно связан с поддержкой стратегического курса, утвержденного на Всебелорусском народном собрании. Социолог констатирует: вектор общественно-политического развития, выбранный народом, доказал свою эффективность.

"Как правило, когда мы видим такие высокие показатели доверия, в таком обществе будет доминировать и стабильность, и спокойствие, и отсутствие конфликтных противоречий", - резюмировал социолог.

В качестве контраста эксперт привел ситуацию в странах-соседях, где, по данным исследований, наблюдается противоположная тенденция. Речь идет о Прибалтийском регионе и Федеративной Республике Германия: "В государствах и у наших географических соседей, Прибалтийском регионе, Федеративной Республики Германии, показатели недоверия со стороны электората имеют очень высокие значения".