Посталовский: Журналистское экспертное сообщество должно дать адекватные ответы возникающим вызовам и угрозам

Как оценивают медиафорум, который прошел в Могилеве, белорусы, что говорят об итогах, в программе "Панорама" рассказал замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.

Проведение медиафорума вызвало интерес как среди экспертов и аналитиков, так и у всего населения, считает эксперт. По его словам, важно было поговорить с участием главы государства о тех информационных трендах, информационных вызовах, которые происходят вокруг нашей страны. "Журналистское экспертное сообщество должно дать адекватные ответы возникающим вызовам и угрозам", - считает он.