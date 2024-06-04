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Посталовский: Журналистское экспертное сообщество должно дать адекватные ответы возникающим вызовам и угрозам
Как оценивают медиафорум, который прошел в Могилеве, белорусы, что говорят об итогах, в программе "Панорама" рассказал замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.
Проведение медиафорума вызвало интерес как среди экспертов и аналитиков, так и у всего населения, считает эксперт. По его словам, важно было поговорить с участием главы государства о тех информационных трендах, информационных вызовах, которые происходят вокруг нашей страны. "Журналистское экспертное сообщество должно дать адекватные ответы возникающим вызовам и угрозам", - считает он.
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