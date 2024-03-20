Постановка на воинский учет, кредитная история, содержания животных - сенаторы Беларуси одобрили ряд законопроектов

Что касается потенциально опасных пород собак, то действительно данная норма сохранилась. Как с 2021 г Советом Министров было принято постановление по данной категории собак, законопроект сейчас дублирует эту норму. Владельцы собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обязаны будут пройти курсы. Также существует повышенная ставка налога для этой категории собак.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси