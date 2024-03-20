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Постановка на воинский учет, кредитная история, содержания животных - сенаторы Беларуси одобрили ряд законопроектов
Постановка на воинский учет граждан мужского пола будет осуществляться с 17 лет. Раньше этот возраст достигал 16. Это позволит максимально приблизить результаты медосвидетельствования при призыве на срочную военную службу.
Сенаторы 20 марта одобрили законопроект по вопросам обеспечения национальной безопасности. Под руководством спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой прошло заседание 11-й сессии Совета Республики. Также уточняется перечень военнообязанных, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации (это касается наиболее социально уязвимой категории населения).
Граждане, которые готовы участвовать в оборонных мероприятиях, в мирное время также будут иметь такую возможность в соответствии с новым законопроектом. Ряд трудовых отношений уточняется по выплате заработной платы, по отпускным вопросам для тех, кто призывается на воинскую службу.
Сенаторы также одобрили проект закона "Об ответственном обращении с животными". Владелец может чипировать питомца по своему желанию, в том числе определили процессы по ограничению прав на владение, требования по содержанию животных.
Что касается потенциально опасных пород собак, то действительно данная норма сохранилась. Как с 2021 г Советом Министров было принято постановление по данной категории собак, законопроект сейчас дублирует эту норму. Владельцы собак, которые требуют особой ответственности по их содержанию, обязаны будут пройти курсы. Также существует повышенная ставка налога для этой категории собак.
Сегодня в том числе одобрили законопроекты "О кредитных историях", "О Торгово-промышленной палате" и о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции.
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