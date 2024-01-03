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Постановка сербской актрисы и режиссера Иваны Жигон уже почти год собирает аншлаги и призы
Хочется всем нашим детям пожелать всего самого доброго. Чтобы каждый из них ощутил тепло и любовь семейного очага, заботу и внимание государства. Ведь семья и Родина - наши главные ценности. Мы это оберегаем.
А это очень раздражает весь западный мир с их идеологией лжи, надменности, пафоса и лицемерия.
О противостоянии ценностей еще полтора века назад написал Федор Достоевский в "Идиоте".
Именно этот спектакль в театре Горького в Минске сейчас один из самых кассовых в репертуаре. Постановка сербской актрисы и режиссера Иваны Жигон уже почти год собирает аншлаги и призы.
Один из них - спецпремия Президента Беларуси "За значительный вклад в сохранение и популяризацию славянской культуры". Говорящее творчество без границ - в сюжете Ольги Медведь.
"Говорящее" искусство сербки Иваны Жигон
Ивана Жигон не боится говорить со сцены свое мнение и языком искусства. Не молчала в стороне в самые тяжелые годы на своей Родине, в Сербии, выступала под свист пуль, бомбежки. Оставалась и патриотом Беларуси, когда нас пытались раскачать по схожему сценарию.
Ивана Жигон - не просто актриса, постановщик и дочь известного сербского режиссера Стево Жигона. Общественный деятель - не на словах, а на деле. Борется за спасение вырванного сердца Сербии - Косова и Метохии, его людей, ценностей, рассказывает и показывает преступления, которые совершаются в наши дни.
Получаю приз от Президента, которого мы в Сербии ценим. Потому что он рисковал своей жизнью во время бомбежки, прилетел. Вся Сербия помнит - это большое счастье.
Ее появление и манифест в столичной афише. С театром имени Горького замахнулись на Достоевского. "Идиот" ли, аль славянский супергерой, сохраняющий ценности души? Решение за зрителем. А он билетом голосует - "Идиот" в топ три самых посещаемых постановок репертуара.
Мы должны гордиться нашими героями и должны гордиться нашими актерами, которые могут эту ношу духовную взять, после 3 часов и 15 минут спектакля возвышенной литературы молодые люди откликнулись сердцем и кричат: "Ура, браво!"
За более чем 90-летнюю историю театра "Идиота" в Горьковском не было. Ивана сделала своего рода перенос спектакля из Национального театра Белграда, адаптированный под новую труппу. Не случайно актриса и режиссер поставила именно в Беларуси инсценировку отца - Стево Жигона. Род Достоевских берет начало именно с наших земель - деревни Достоево (Ивановского района Брестской области).
Она открыла этих актеров, пробудила в них то, что она лишь могла пробудить. Она за короткий срок, за 2,5 месяца, сделала спектакль.
Могу отметить, что это очень хорошее распределение ролей Иваны. Это попадание очень сильно и помогло, что мы за такой короткий промежуток времени это все смогли сделать. Материал, конечно, очень сложный, но очень важный. Сейчас в мире стирается грань семьи, семейных ценностей, а здесь это очень сильно поднимается.
Белорусско-сербский тандем оценили не только зрители, но и коллеги-профессионалы. Орден "Звезда Достоевского" от прямых потомков автора, Национальная театральная премия, "Золотой Витязь"… Теперь же Ивана Жигон и коллектив Национального академического драматического театра имени М.Горького удостоены спецпремии Президента.
Театр отметил глава государства - для нас это большая честь. И это, наверное, следствие работы всего коллектива: директора Э.И.Герасимовича. Мой скромный вклад как художественного руководителя. Конечно же, это безупречная работа актерской труппы, которая, на мой взгляд, сегодня является одной из самых сильных в Минске, да и не только в Минске, в Беларуси.
Театр и режиссера отметили на высшем уровне за значительный вклад в сохранение и популяризацию славянской культуры, а также реализацию совместных белорусско-сербских творческих проектов. Кстати, это не первый тандем Иваны со сценой нашей страны, здесь она уже воплотила культовую античную драму "Земля под белыми крыльями".
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