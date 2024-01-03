Хочется всем нашим детям пожелать всего самого доброго. Чтобы каждый из них ощутил тепло и любовь семейного очага, заботу и внимание государства. Ведь семья и Родина - наши главные ценности. Мы это оберегаем.

А это очень раздражает весь западный мир с их идеологией лжи, надменности, пафоса и лицемерия.

О противостоянии ценностей еще полтора века назад написал Федор Достоевский в "Идиоте".

Именно этот спектакль в театре Горького в Минске сейчас один из самых кассовых в репертуаре. Постановка сербской актрисы и режиссера Иваны Жигон уже почти год собирает аншлаги и призы.

Один из них - спецпремия Президента Беларуси "За значительный вклад в сохранение и популяризацию славянской культуры". Говорящее творчество без границ - в сюжете Ольги Медведь.

"Говорящее" искусство сербки Иваны Жигон

Ивана Жигон не боится говорить со сцены свое мнение и языком искусства. Не молчала в стороне в самые тяжелые годы на своей Родине, в Сербии, выступала под свист пуль, бомбежки. Оставалась и патриотом Беларуси, когда нас пытались раскачать по схожему сценарию.

Ивана Жигон - не просто актриса, постановщик и дочь известного сербского режиссера Стево Жигона. Общественный деятель - не на словах, а на деле. Борется за спасение вырванного сердца Сербии - Косова и Метохии, его людей, ценностей, рассказывает и показывает преступления, которые совершаются в наши дни.

Получаю приз от Президента, которого мы в Сербии ценим. Потому что он рисковал своей жизнью во время бомбежки, прилетел. Вся Сербия помнит - это большое счастье. Ивана Жигон, режиссер, актриса Национального театра Белграда (Сербия)

Ее появление и манифест в столичной афише. С театром имени Горького замахнулись на Достоевского. "Идиот" ли, аль славянский супергерой, сохраняющий ценности души? Решение за зрителем. А он билетом голосует - "Идиот" в топ три самых посещаемых постановок репертуара.

Мы должны гордиться нашими героями и должны гордиться нашими актерами, которые могут эту ношу духовную взять, после 3 часов и 15 минут спектакля возвышенной литературы молодые люди откликнулись сердцем и кричат: "Ура, браво!" Ивана Жигон, режиссер, актриса Национального театра Белграда (Сербия)





За более чем 90-летнюю историю театра "Идиота" в Горьковском не было. Ивана сделала своего рода перенос спектакля из Национального театра Белграда, адаптированный под новую труппу. Не случайно актриса и режиссер поставила именно в Беларуси инсценировку отца - Стево Жигона. Род Достоевских берет начало именно с наших земель - деревни Достоево (Ивановского района Брестской области).

Она открыла этих актеров, пробудила в них то, что она лишь могла пробудить. Она за короткий срок, за 2,5 месяца, сделала спектакль. Николай Бурляев, председатель МКФ "Золотой витязь", народный артист России

Могу отметить, что это очень хорошее распределение ролей Иваны. Это попадание очень сильно и помогло, что мы за такой короткий промежуток времени это все смогли сделать. Материал, конечно, очень сложный, но очень важный. Сейчас в мире стирается грань семьи, семейных ценностей, а здесь это очень сильно поднимается. Алексей Качан, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького

Белорусско-сербский тандем оценили не только зрители, но и коллеги-профессионалы. Орден "Звезда Достоевского" от прямых потомков автора, Национальная театральная премия, "Золотой Витязь"… Теперь же Ивана Жигон и коллектив Национального академического драматического театра имени М.Горького удостоены спецпремии Президента.

Театр отметил глава государства - для нас это большая честь. И это, наверное, следствие работы всего коллектива: директора Э.И.Герасимовича. Мой скромный вклад как художественного руководителя. Конечно же, это безупречная работа актерской труппы, которая, на мой взгляд, сегодня является одной из самых сильных в Минске, да и не только в Минске, в Беларуси. Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Беларуси